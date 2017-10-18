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Проволочный щит спасет Землю от супервспышки17 октября в 17:03

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На Солнце.

В ближайшие полторы сотни лет на солнце может произойти мощнейшая вспышка. Выброшенная в космос энергия будет способна нанести Земле непоправимый урон - разрушить озоновый слой, вызвать мутации ДНК и нарушить экосистемы. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета Ави Лоеб и Манасви Лингам. Свое исследование он опубликовали в Astrophysical Journal, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, подобная вспышка грозит нарушениями в работе электрических сетей, спутниковой связи и интернета. Ущерб может превысить 10 триллионов долларов.

Аналогичный солнечный шторм был зафиксирован в 1859 году. Масштабных потерь удалось избежать только из-за низкого развития технологий в то время, однако многие телеграфисты получили мощные удары током.

Лоеб и Лингам придумали, как защитить Землю от последствий магнитной бури. Для этого нужно разместить в космосе на прямой между светилом и планетой огромную петлю из проводящей проволоки, она бы действовала как магнитный щит и отклоняла частицы вспышек. Однако подобное устройство и его вывод в космос обойдутся в 100 миллиардов долларов.

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