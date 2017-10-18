Проволочный щит спасет Землю от супервспышки17 октября в 17:03
- Текст
На Солнце.
В ближайшие полторы сотни лет на солнце может произойти мощнейшая вспышка. Выброшенная в космос энергия будет способна нанести Земле непоправимый урон - разрушить озоновый слой, вызвать мутации ДНК и нарушить экосистемы. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета Ави Лоеб и Манасви Лингам. Свое исследование он опубликовали в Astrophysical Journal, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, подобная вспышка грозит нарушениями в работе электрических сетей, спутниковой связи и интернета. Ущерб может превысить 10 триллионов долларов.
Аналогичный солнечный шторм был зафиксирован в 1859 году. Масштабных потерь удалось избежать только из-за низкого развития технологий в то время, однако многие телеграфисты получили мощные удары током.
Лоеб и Лингам придумали, как защитить Землю от последствий магнитной бури. Для этого нужно разместить в космосе на прямой между светилом и планетой огромную петлю из проводящей проволоки, она бы действовала как магнитный щит и отклоняла частицы вспышек. Однако подобное устройство и его вывод в космос обойдутся в 100 миллиардов долларов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
17 октября в 20:01
Грязь на вес золота: тюменскую реку испоганили на миллионы рублей
Виновные разыскиваются.17 октября в 19:32
Средний Урал первым встретил нового главу РАН Александра Сергеева
Будут сотрудничать.17 октября в 19:11
Макаровский мост испытают тяжелой техникой
Перед открытием.17 октября в 19:07
Невьянцу из трущоб дали новое жилье
После расследования "Уралинформбюро".17 октября в 19:06
Екатеринбургские депутаты опасаются строительного коллапса
После 1 января 2018 года.17 октября в 19:00
Запрет на съемку в парке Маяковского обернулся фотоконкурсом
После разговора с прокурором.17 октября в 18:42
В Первоуральске трое убили охранника и устроили пожар
Их ждет суд.17 октября в 18:40
Мэрия Екатеринбурга подсчитала аварийные мосты и плотины
Денег на их ремонт в бюджете нет.17 октября в 18:35
Самолет МС-21 впервые совершил дальний беспосадочный перелет
Из Иркутска в Жуковский.17 октября в 18:26
Коммунисты и эсеры попросили Холманских защитить их от "медведей"
На выборах в думу Екатеринбурга.17 октября в 18:02
"Зяблицев-Фонд" напомнил екатеринбургским медикам закон
Отстаивая права инвалидов.17 октября в 17:59
60 миллиардов рублей в трубу
Екатеринбуржцы, готовьте деньги!17 октября в 17:57
Захар Прилепин побеседовал с читателями Ямбурга о Пушкине
И приравнял вахтовиков к святым людям.17 октября в 17:46
Девятиклассников ждет обязательный устный экзамен по русскому
В феврале 2019 года.17 октября в 17:29
Свердловчанин сел на 10 лет за убийство из ревности
Соперника.
Ещё в сюжете «Тайны мироздания»
Главные новости
- 17 октября в 19:11Макаровский мост испытают тяжелой техникой
- 17 октября в 19:07Невьянцу из трущоб дали новое жилье
- 17 октября в 19:06Екатеринбургские депутаты опасаются строительного коллапса
- 17 октября в 17:17Главный корпус УрФУ эвакуировали
- 17 октября в 17:06Куйвашев ищет себе министров: образованных и не судимых
Аналитика
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.
"А с потолка льет дождь и видно небо..."
Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.