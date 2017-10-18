Из Иркутска в Жуковский.

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 17 октября 2017 года совершил свой первый дальний перелет, сообщили в Минпромторге РФ.

Авиалайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода и приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. За шесть часов он преодолел 4,5 тысячи километров. Полет проходил на высоте 10 тысяч километров.

Командир судна доложил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Им российские авиакомпании будут заменять эксплуатируемые "тушки" и "яки". Первый полет лайнер совершил в конце мая 2017 года в Иркутске, передает "Уралинформбюро".

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