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Девятиклассников ждет обязательный устный экзамен по русскому17 октября в 17:46

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В феврале 2019 года.

Во вторую среду февраля 2019 года в России пройдет обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников. Несдавших или пропустивших по уважительной причине ждут на переэкзаменовку во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая, пишут "Известия" со ссылкой на Рособрнадзор.

Без успешной сдачи устного русского, который будет оцениваться в формате "зачет/незачет", девятиклассников не допустят к государственной итоговой аттестации (ГИА). Держать ответ перед экзаменаторами юные россияне будут в родных школах. Им будет предложено прочитать текст вслух, пересказать его и порассуждать на заданные темы самостоятельно и в диалоге с педагогом, передает "Уралинформбюро".

"Необходимо, чтобы дети на уроках объясняли решения задач, пересказывали прочитанное, обсуждали различные вопросы, высказывали свое мнение. Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с разными людьми, решая личные и профессиональные проблемы, - качество, абсолютно необходимое любому современному человеку", - уверены в Рособрнадзоре.

В текущем учебном году сдать устный экзамен по русскому языку можно будет на добровольной основе.

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