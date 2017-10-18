"Зяблицев-Фонд" напомнил екатеринбургским медикам закон17 октября в 18:02
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Отстаивая права инвалидов.
В приемную "Зяблицев-фонда" обратились два жителя Екатеринбурга, проживающие на одной лестничной площадке. Их объединяет общее несчастье: Маргарита Николаевна и Василий Михайлович - инвалиды и принимают лекарства, которые получают по программе соцгарантий.
Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, за рецептом для бесплатных препаратов горожане вынуждены ходить в поликлинику. При этом Маргарите Николаевне врач выписывает рецепт сразу на два месяца, а Василию Михайловичу – только на один.
Самостоятельно передвигаться мужчина не может, поэтому отсиживать в очередях приходится его соседке. Проблема осложняется еще и тем, что, по новому распоряжению (так сказали Маргарите Николаевне), получать лекарственные средства можно лишь в аптеке микрорайона ЖБИ. Хотя раньше официальное предписание врача принимала аптека недалеко от дома заявителей - на улице Гагарина.
Главе фонда пришлось направить запросы в Росздравнадзор и в мэрию с требованием разобраться в сложившейся ситуации.
"В результате администрация города связалась с главврачом больницы №7, к которой прикреплены заявители, и напомнила, что по закону лекарства по таким рецептам могут выписываться сроком до 90 дней. Теперь Маргарита Николаевна и Василий Михайлович смогут продлевать свои рецепты через три месяца, то есть всего 4 раза за год", - пояснил Евгений Зяблицев.
Кроме того, после обращения в "Зяблицев-Фонд" ездить за лекарствами в другой район заявителям тоже не придется: обслуживание по льготным рецептам в аптеке на улице Гагарина восстановили.
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