Захар Прилепин побеседовал с читателями Ямбурга о Пушкине17 октября в 17:57
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И приравнял вахтовиков к святым людям.
14 октября читатели Нового Уренгоя и вахтового поселка Ямбург получили возможность встретиться с известным российским писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным. Организатором мероприятий выступила первичная профсоюзная организация "Газпром добыча Ямбург профсоюз".
После общения с поклонниками в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств, прозаик отправился в вахтовый поселок. В Ямбурге, в библиотеке культурно-спортивного комплекса, на встречу с ним собрались порядка 50 человек, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург".
Захар Прилепин отметил приятное впечатление от ямбургской библиотеки и подчеркнул, что, несмотря на стремительное развитие информационных технологий, библиотеки будут всегда.
Пересечение Полярного круга он назвал романтичным событием, а увиденная уже поздно вечером Обская губа вызвала у него "странные, хорошие и насыщенные" чувства.
Вахту писатель приравнял к своеобразному монашеству и отметил, что относится к подобному с большим пиететом. Он посетовал, что не успел посмотреть газовые промыслы, и сказал, что хочет еще раз вернуться в Ямбург.
"В свое время я объездил всю Россию от Калининграда до Владивостока, - поделился Захар Прилепин в интервью газете "Пульс Ямбурга", - и уже тогда заметил, что в тех городках, где есть техническая интеллигенция, где не погибла промышленность, всегда какая-то другая, особенная публика. Поэтому в такие места, как Ямбург, я приезжаю с особым удовольствием".
Приятные впечатления остались и у ямбургских читателей. Они задавали писателю вопросы о Пушкине, Соловках, ненормативной лексике в литературе, о войне в целом и о событиях ДНР в частности, о творческом пути автора, его музыкальной деятельности и многом другом.
"Я в восторге от этой встречи, – описывает свои впечатления работник ямбургского аэропорта Борис Индык, – ждал ее давно и сразу дочери позвонил, когда узнал о таком событии! Я большой поклонник Захара, читаю все его произведения. На мой взгляд, это один из современных писателей, которых действительно можно и нужно читать".
А вот сотрудница ООО "Чистый дом" Людмила Солдатова книг Прилепина не читала, но после личной встречи с писателем исправит это упущение.
Захар Прилепин – лауреат премии правительства России в области культуры, обладатель литературных премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "СуперНацБест" и "Ясная Поляна". Автор известных романов "Обитель", "Санькя", "Черная обезьяна" и других.
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