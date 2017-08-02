Невьянцу из трущоб дали новое жилье17 октября в 19:07
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После расследования "Уралинформбюро".
Житель Невьянска Юрий Вахтомов, проживший в разваливающемся бараке на Володарского, 10 около 15 лет, переехал в новое жилье на улице Ленина.
"Позвонили, позвали в администрацию, дали ключи от квартиры. Посмотрел, все понравилось, после чего подписал договор социального найма", - рассказал собеседник "Уралинформбюро".
Вахтомов пояснил, что раньше здание, расположенное на Ленина, 13, было семейным общежитием. Ему выделили жилье, пропорциональное тому, что было в бараке – двушку на 37 "квадратов". "В целом доволен, центр города, но при этом тихо и спокойно", - добавил уралец.
Другим жителям барака пока не повезло. По словам Юрия, жилье получил только он.
"Одной моей соседке предложили квартиру гостиничного типа – она отказалась. Еще одной квартиру не дали, в администрации сказали – ждать до 2020 года", - сообщил Вахтомов.
Как ранее писало "Уралинформбюро" в материале "Невьянцы из трущоб", сразу на нескольких городских улицах расположены бараки, которые могут рухнуть в любой момент. Несмотря на то, что в деревянной развалюхе на Володарского, 10 никаких благ нет: туалет - на улице, отопление - печное, вода - из колонки, в нем продолжают жить люди. Более того, до последнего времени с них брали деньги за капремонт и содержание дома.
На той же улице Володарского расположены развалюхи № 2 и № 8, а также №13 и 17 по Октябрьскому проспекту. Всего около 30 трущоб. По словам Вахтомова, хуже всего ситуация - на Володарского, 8 . Там уже обрушилась крыша. В бараке проживают три человека, остальные собственники съехали, опасаясь за жизнь.
После публикации материала "Уралинформбюро" в августе 2017 года прокуроры организовали проверку. В надзорном ведомстве тогда пояснили, что чиновники объявили аукционы на покупку квартир для жителей домов №2, №8 и №10 по улице Володарского. Дом №13 по Октябрьскому проспекту, получивший аварийный статус в 2015 году, поставлен в очередь на расселение. №17 по Октябрьскому проспекту пока не признан непригодным для проживания. "Жильцам нужно самим проявить инициативу", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
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