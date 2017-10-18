Средний Урал первым встретил нового главу РАН Александра Сергеева17 октября в 19:32
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Будут сотрудничать.
В Екатеринбург 17 октября 2017 года прибыл новый президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он принимает участие в Уральском научном форуме и планирует обсудить с учёными современные задачи аграрной науки и перспективы её развития. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
В ходе визита Александр Сергеев встретился с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым и заручился его поддержкой в подготовке и дальнейшей реализации крупных проектов в рамках стратегии технологического развития России.
"Мы четко понимаем, что развитие нашей экономики невозможно без науки. Мы рассчитываем на продолжение начатой работы и готовы включиться в реализацию новых проектов", – сказал губернатор.
Президент РАН, в свою очередь, поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку и рассказал о задаче, поставленной перед ним главой государства Владимиром Путиным. Академии поручена координация реализации стратегии научно-технологического развития страны. Вся работа будет построена на создании крупных проектов, призванных ответить на современные вызовы.
"Мы должны искать квалифицированных заказчиков для наших больших проектов. Заказчик должен полностью участвовать в цепочке: наука, внедрение, испытание, прототипы, партия, промышленная партия и рынок. В Свердловской области много крупных предприятий, которые могли бы играть роль квалифицированного заказчика по разным направлениям", – отметил Александр Сергеев.
В качестве примера он привел работу, проводимую уральскими вузами и зарубежными партнерами, по роботизации сельского хозяйства и созданию беспилотников для отрасли.
Глава РАН также добавил, что выбрал для своего первого визита Екатеринбург потому, что именно уральское отделение академии выдвинуло его кандидатом в президенты.
Стоит напомнить, что российский физик Александр Сергеев был избран главой РАН 26 сентября 2017 года. У прежнего руководителя Владимира Фортова в марте 2017 года закончился контракт, и он ушел в отставку.
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