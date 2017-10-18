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Грязь на вес золота: тюменскую реку испоганили на миллионы рублей17 октября в 20:01

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Виновные разыскиваются.

В Ишиме возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Карасуль, которая является объектом рыбохозяйственного значения. Причиненный ущерб превысил 8,4 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры, в августе 2017 года в надзорное ведомство поступило сообщение о возможном сбросе в Карасуль жидких нечистот.

В ходе проверки в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе были обнаружены 3 котлована с жидкими отходами. Из одного из них нечистоты стекали прямо в реку.

"Взятые пробы показали снижение уровня содержания кислорода в воде почти в 30 раз, а также превышение концентрации загрязняющих веществ по азоту аммония и фосфору фосфатов во всех пробах воды", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело по материалам прокуратуры возбуждено по статье "Загрязнение вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда растительному миру и рыбным запасам".

Стоит отметить, что река Карасуль - это правый приток реки Ишим. Как ранее писало "Уралинформбюро", из-за прорыва канализационных стоков в Петропавловске (Казахстан) в Ишим попали нечистоты. Местным жителям рекомендовано использовать воду после кипячения или из бутылок.

Ранее по теме:
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