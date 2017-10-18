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Власти Екатеринбурга намерены закрыть транзитным большегрузам въезд в городСегодня в 08:53

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Объезжайте по ЕКАД!

Администрация Екатеринбурга в преддверии ЧМ-2018 намерена ограничить движение транзитного транспорта по магистралям города. Об этом, в частности, шла речь на недавнем заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, сообщает "Уралинформбюро".

Представители мэрии пришли к депутатам, чтобы рассказать о состоянии мостовых путепроводов и плотин уральской столицы. В ходе обсуждения вопроса речь зашла о возможности организации понтонной переправы для грузового транспорта в районе Макаровского моста, который в данный момент мост закрыт для движения в связи с капитальной реконструкцией.

Идею о понтонной переправе озвучил депутат Владимир Крицкий. Представители горадминистрации Тамара Благодаткова и Евгений Архипов ответили, что на такие проекты денег в горбюджете нет. После чего анонсировали планы муниципалитета по грядущему закрытию для транзитного грузового транспорта въезда в Екатеринбург.

Согласно задумке городских властей, транзитный транспорт должен огибать город по ЕКАД. Правда, для этого необходимо согласовать с органами ГИБДД и дорожниками соответствующие информационные щиты, которые планируется установить на въездах в уральскую столицу. В данный момент эта идея проходит согласование.

Следует отметить, что идея ограничить транспортную нагрузку на центральные магистрали Екатеринбурга уже давно озвучивается представителями городской власти. Так, на днях в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" замглавы городской администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков согласился с предложение ряда экспертов не пускать в центр города личный транспорт.

"Центр города — площадка для людей. Это прогулочные парковые зоны и лучше, если бы здесь был только общественный транспорт", — заявил он. При этом бывший вице-мэр по благоустройству, транспорту и экологии Евгений Липович, ранее отвечая на аналогичный вопрос журналистов, скептически отозвался об идее сделать въезд в центр платным.

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