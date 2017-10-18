По плану.

В Свердловской области 18 октября 2017 года состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сирены завоют во всех городах в 11.30. Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, не отвлекаться от учебы и работы и с пониманием отнестись к технической проверке.