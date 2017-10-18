Исследование длилось четверть века.

Мужчины, уделяющие более семи с половиной часов в неделю силовым тренировкам, на 87% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с накоплением бляшек на артериях. Итоги соответствующего исследования американских медиков представлены в журнале Mayo Clinic Proceedings, сообщает "Уралинформбюро".

Специалисты в течение 25 лет наблюдали за состоянием здоровья 3175 физически активных представителей сильного пола. Участники программы были поделены на три группы в зависимости от продолжительности тренировок: менее 150 минут, от 150 до 450 минут и свыше 450 минут. У мужчин из последней группы риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы оказался наиболее высоким.

Примечательно, что выводы, сделанные медиками, актуальны только для белых мужчин.