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Установлен опасный для здоровья объем силовых нагрузокСегодня в 09:49

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Исследование длилось четверть века.

Мужчины, уделяющие более семи с половиной часов в неделю силовым тренировкам, на 87% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с накоплением бляшек на артериях. Итоги соответствующего исследования американских медиков представлены в журнале Mayo Clinic Proceedings, сообщает "Уралинформбюро".

Специалисты в течение 25 лет наблюдали за состоянием здоровья 3175 физически активных представителей сильного пола. Участники программы были поделены на три группы в зависимости от продолжительности тренировок: менее 150 минут, от 150 до 450 минут и свыше 450 минут. У мужчин из последней группы риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы оказался наиболее высоким.

Примечательно, что выводы, сделанные медиками, актуальны только для белых мужчин.

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