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Олимпийская чемпионка по гимнастике обвинила тренера в изнасилованииСегодня в 10:34

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Коллеги по сборной скрывали страшную правду.

Олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу обвинила в домогательствах известного тренера Виталия Щербо. Как написала советская и украинская спортсменка на своей странице в Facebook, наставник изнасиловал ее 26 лет назад в Штутгарте.

По словам чемпионки, Щербо стал для нее "монстром, держащим в плену собственных страхов". На момент изнасилования, заявила Гуцу, ей было всего 15 лет, а тренеру – 19, передает "Уралинформбюро".

Также гимнастка пишет, что как минимум двое членов команды, Татьяна Топорова и Рустам Шарипов, знали о происшествии, но не заступились за подругу.

Стоит напомнить, что Гуцу завоевала на Олимпиаде-1992 в Барселоне четыре медали: по золоту в многоборье и командном выступлении, а также серебро на брусьях и бронзу в вольных упражнениях. Сейчас спортсменка живет в США и тренирует юных гимнасток.

Ранее множество знаменитостей заявили о сексуальном насилии, которое они долгое время скрывали. В частности, несколько актрис рассказали о недостойных действиях обладателя "Оскара", продюсера "Властелина колец" и "Убить Билла" Харви Вайнштейна.

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