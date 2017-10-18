Осеннюю хандру екатеринбуржцы топят в бокалеСегодня в 11:06
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И бегут от нее в отпуск.
С наступлением осени хандра охватывает четырех из пяти жителей столицы Урала. Только 8% горожан незнакомы с этим чувством. Таковы результаты опроса 1 344 екатеринбуржцев, проведенного специалистами портала "Зарплата.ру", передает "Уралинформбюро".
Сонливость, как главный признак осенний хандры, отметили 73% респондентов, 68% добавили к ней упадок сил. Также среди синдромов назвали плохое настроение (52%) и повышенную раздражительность (39%). Многих настигает апатия - из-за недостатка солнца, плохой погоды и невозможности долгих прогулок.
У 56% екатеринбуржцев упала работоспособность. Самым главным изменением стало отсутствие желания работать (65%), многие стали чаще отвлекаться и делать больше перерывов (40%), кто-то стал выполнять меньше задач, чем летом (31%). По мнению 28% респондентов, чем больше ты продрог, ожидая транспорт на остановке, тем меньше хочется трудиться.
Лучшим способом борьбы с негативным настроем, по мнению жителей мегаполиса, является продолжительный и крепкий сон. 48% опрошенных избавиться от хандры помогает физическая активность, а 43% - отпуск. Важно и правильное питание - свежие овощи, фрукты и витамины.
Чуть больше четверти горожан (26%) прячутся от тоски за новым романом или флиртом. Почти каждый десятый (9%) респондент "топит" ее в алкоголе. Панацеи от хандры не нашли порядка четверти прошедших опрос.
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