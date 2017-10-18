И отправят их к врачам.

Власти Таджикистана составляют реестр представителей ЛГБТ-сообщества страны. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники, всех, попавших в список, направят проходить медицинское обследование, "чтобы избежать распространения заболеваний, передающихся половым путем".

На данный момент зарегистрированы уже 367 гомосексуалистов, передает "Уралинформбюро". Перечень составили после двух государственных "операций" под названиями "Мораль" и "Чистка", прошедших в 2016 году. Их подробности не раскрывается.

Согласно сведениям журнала Генпрокуратуры республики "Законность", принадлежность всех зарегистрированных к секс-меньшинствам доказана. Отмечается, что в реестр вошли 319 геев и 48 лесбиянок. Ни одного трансгендера в списке нет.

Стоит напомнить, что в Таджикистане гомосексуализм не является незаконным. В 2015 году Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, в стране насчитывается около 30 тысяч геев.