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Новогодний отдых россиян растянется на 10 днейСегодня в 11:35

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График утвердили в правительстве.

Кабмин РФ утвердил календарь нерабочих дней на 2018 год. Постановление о переносе выходных подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован 18 октября на сайте российского правительства, передает "Уралинформбюро".

Самый длинный отдых придется на новогодние и рождественские праздники – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. С 23 по 25 февраля будет отмечаться День защитника Отечества, с 8 по 11 марта – Международный женский день. На праздник Весны и Труда россиянам положено четыре дня отдыха - с 29 апреля по 2 мая.

Также будут выходными 9 мая, 10-12 июня и 3-5 ноября.

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