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Прокуратура отменила "бойкот" непривитым от гриппа уральцамСегодня в 12:35

В Новой Ляле.

Прокуратура Новолялинского городского округа вернула местным жителям, непривитым от гриппа, возможность посещать образовательные учреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее глава Новолялинского ГО выпустил постановление, согласно которому допуск в образовательные организации детей и сотрудников, непривитых против сезонного гриппа, в период объявления эпидемии запрещен.

Между тем, Конституция РФ устанавливает общедоступность школьного образования и запрет дискриминации в сфере труда. Кроме того, федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" дает право гражданам на отказ от профилактических прививок.

"Выявленные нарушения ущемляют конституционные права работников муниципальных образовательных учреждений на труд, а также права обучающихся на получение общедоступного образования", - уточнили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура опротестовала постановление главы ГО как несоответствующее федеральному законодательству. Пункт об обязательном прививании отменен.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Станислав Сегодня в 13:45

а почему такие постановления появляются в принципе, и возможно, в таком случае, прокуратуре необходимо проверить на соответствие занимаемой должности , главу ГО

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