В Новой Ляле.

Прокуратура Новолялинского городского округа вернула местным жителям, непривитым от гриппа, возможность посещать образовательные учреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее глава Новолялинского ГО выпустил постановление, согласно которому допуск в образовательные организации детей и сотрудников, непривитых против сезонного гриппа, в период объявления эпидемии запрещен.

Между тем, Конституция РФ устанавливает общедоступность школьного образования и запрет дискриминации в сфере труда. Кроме того, федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" дает право гражданам на отказ от профилактических прививок.

"Выявленные нарушения ущемляют конституционные права работников муниципальных образовательных учреждений на труд, а также права обучающихся на получение общедоступного образования", - уточнили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура опротестовала постановление главы ГО как несоответствующее федеральному законодательству. Пункт об обязательном прививании отменен.