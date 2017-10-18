Даже на 4%.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал утверждать повышение максимальной платы родителей за детские сады. Проект соответствующего постановления был представлен 18 октября на заседании правительства региона.

Речь шла о повышении платы на 4%, передает корреспондент "Уралинформбюро". "Останьтесь, обсудим", – сказал губернатор министру образования Юрию Биктуганову.

Сейчас плата за детский сад в муниципалитетах Среднего Урала варьируется от 2000 до 3000 рублей.

При этом остальные постановления (их было около 20) Евгений Куйвашев утвердил без претензий. Среди прочего на уровне 8726 рублей был установлен прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. А работникам учреждений культуры согласовали повышение зарплаты на 4%.