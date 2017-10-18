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Свердловчан обяжут сортировать отходы по цветуСегодня в 13:11

Контейнеров.

К началу 2019 года свердловские муниципалитеты перейдут на новую систему организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Ее утвердило правительство Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Главной обязанностью потребителей станет сортировка отходов. Их придется раскладывать по отдельным контейнерам, имеющим либо специальную символику, либо разную цветовую индикацию: "несортированные отходы" – серый цвет; "бумага" – коричневый; "пластик" – синий; "стекло" – зеленый; "пищевые отходы" – черный; "ртутьсодержащие отходы" – желтый; "элементы питания" – оранжевый.

Для крупногабаритных грузов власти и уполномоченные организации предусмотрят либо специальные площадки, либо предназначенные для этих целей бункеры-накопители.

По словам главы МинЖКХ Николая Смирнова, новый подход к организации обращения с ТКО позволит решить важную экономическую составляющую – "даст возможность вовлечь в процесс переработки большее количество образуемых отходов и уйти, тем самым, от безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов".

Стоит отметить, что в Свердловской области сегодня идет активное формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках уже во второй половине 2018 года все процессы, связанные с их сбором, транспортировкой, обезвреживанием, размещением и утилизацией, будут переданы в ведение региональных операторов.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
66 Сегодня в 13:27

Может скоро и на полигон будем возить сами.

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в министерстве ЖКХ, видимо, только болтать и деньги грести с людей могут Сегодня в 14:52

Уже несколько лет на помойках стоят контейнеры разного цвета, типа, для раздельного мусора. И все эти годы я тупо разбираю мусор, отдельно -отходы после еды, то, что не будут перерабатывать и отдельно остальное, то, что можно и нужно перерабатывать. Почему ТУПО? Потому что все эти годы ЖКХ ТУПО сваливает мусор из разных контейнеров, т.е. для разного мусора, в одну мусорную машину. Я специально спрашивала у водителей и рабочих с той машины, почему они так делают. Они сказали. что никаких машин для раздельного мусора нет. Если в управлении ЖКХ сидят дебилы, то граждане в этом не виноваты!

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