Контейнеров.

К началу 2019 года свердловские муниципалитеты перейдут на новую систему организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Ее утвердило правительство Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Главной обязанностью потребителей станет сортировка отходов. Их придется раскладывать по отдельным контейнерам, имеющим либо специальную символику, либо разную цветовую индикацию: "несортированные отходы" – серый цвет; "бумага" – коричневый; "пластик" – синий; "стекло" – зеленый; "пищевые отходы" – черный; "ртутьсодержащие отходы" – желтый; "элементы питания" – оранжевый.

Для крупногабаритных грузов власти и уполномоченные организации предусмотрят либо специальные площадки, либо предназначенные для этих целей бункеры-накопители.

По словам главы МинЖКХ Николая Смирнова, новый подход к организации обращения с ТКО позволит решить важную экономическую составляющую – "даст возможность вовлечь в процесс переработки большее количество образуемых отходов и уйти, тем самым, от безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов".

Стоит отметить, что в Свердловской области сегодня идет активное формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках уже во второй половине 2018 года все процессы, связанные с их сбором, транспортировкой, обезвреживанием, размещением и утилизацией, будут переданы в ведение региональных операторов.