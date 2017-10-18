×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Три четверти екатеринбургских детей погрязли в искусствеСегодня в 13:59

  • Текст

И спорте.

В Екатеринбурге 74% детей получают дополнительное образование. В 2016 году эта цифра составлял 62,7%, сообщила глава горобраза Екатерина Сибирцева 18 октября на заседании правительства Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

"Наиболее востребованными остаются художественная и физкультурная направленность, но сегодня мы стараемся делать акцент на техническом творчестве обучающихся. На базе Уральской инженерной школы, куда ребята наши довольно активно ходят, проводится ряд мероприятий. Например, Молодежный космический форум, его победители отправятся на космодром в Плесецк", – рассказала чиновник.

Губернатор области Евгений Куйвашев напомнил, что согласно уральской программе "Пятилетка развития", дополнительным образованием должны быть охвачены 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Стоит отметить, в Свердловской области сегодня работают 210 организаций дополнительного образования, в которых обучаются более 200 тысяч детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×