И спорте.

В Екатеринбурге 74% детей получают дополнительное образование. В 2016 году эта цифра составлял 62,7%, сообщила глава горобраза Екатерина Сибирцева 18 октября на заседании правительства Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

"Наиболее востребованными остаются художественная и физкультурная направленность, но сегодня мы стараемся делать акцент на техническом творчестве обучающихся. На базе Уральской инженерной школы, куда ребята наши довольно активно ходят, проводится ряд мероприятий. Например, Молодежный космический форум, его победители отправятся на космодром в Плесецк", – рассказала чиновник.

Губернатор области Евгений Куйвашев напомнил, что согласно уральской программе "Пятилетка развития", дополнительным образованием должны быть охвачены 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Стоит отметить, в Свердловской области сегодня работают 210 организаций дополнительного образования, в которых обучаются более 200 тысяч детей.