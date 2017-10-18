Итальянцами на практике.

Международная группа ученых выяснила причины долголетия итальянцев, проживающих на юге стране. По мнению исследователей, основными факторами являются секс, диета и физическая активность, сообщает The Local.

Дольше, чем в среднем по стране, итальянцы живут в городе-курорте Чиленто, расположенном в 150 километрах к югу от Неаполя. Продолжительность жизни у женщин там - 92 года, у мужчин – 85 лет, передает "Уралинформбюро".

Специалисты выяснили, что горожане ежедневно едят розмарин, который улучшает функции мозга, а также дружат со спортом: подолгу гуляют, занимаются рыбалкой и садоводством. Важным фактором является и то, что итальянцы регулярно занимаются сексом в пожилом возрасте.

Шведские и итальянские ученые решили провести 3-месячный эксперимент. 200 итальянцев переедут в шведский город Мальме и столько же шведов – в Чиленто. Испытуемых планируется научить местным привычкам, чтобы оценить, как новый образ жизни повлияет на их здоровье.