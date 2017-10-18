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Наплыв школьников в Екатеринбурге мешает выполнить поручение ПутинаСегодня в 15:10

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Об односменке.

В 2017 году во вторую смену в школах Екатеринбурга учатся 38,5 тысячи детей - 25,7% от общего числа обучающихся. Об этом 18 октября на заседании правительства Свердловской области сообщила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

При этом еще в 2016 году во вторую смену учились 24% екатеринбургских школьников (34 тысячи человек). Увеличение доли учащихся после обеда, по словам Сибирцевой, связано с ростом общего числа учеников в школах уральской столицы. В 2017 году образовательные учреждения посещают 150 тысяч детей, тогда как год назад их было 141 тысяча, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что ликвидация обучения во вторую и третью смены является одним из поручений президента России Владимира Путина. По оценкам экспертов, сделать это в Екатеринбурге удастся к 2025 году. Для этого в городе строят новые и реконструируют старые школы. Предполагается, что по итогам 2017 года в уральской столице будет введено 2500 новых учебных мест.

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