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Новое мобильное приложение защитит любителей обнаженкиСегодня в 14:49

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От хакеров.

Владельцы смартфонов смогут безопасно хранить интимные фотографии с помощью нового приложения. Его разработали калифорнийские бизнесмены, назвавшие свое детище "самым сексуальным приложением", пишет The Verge.

Фотоприложение Nude находит обнаженные снимки и вносит их в приватное хранилище. Доступ к нему можно получить только после введения PIN-кода. С помощью приложения можно также найти и уничтожить неугодные фотографии, сохраненные на устройстве и в iCloud. Кроме того, разработчики рекомендуют использовать его для хранения копий важных документов.

Сейчас Nude доступно только для владельцев "яблочных" смартфонов и стоит доллар в месяц, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что вдохновили разработчиков Nude массовые сливы в Сеть пикантных фотографий звезд после взлома iCloud. В 2014 году от действий хакеров пострадали десятки артисток, включая певицу Селену Гомес, топ-модель Кейт Аптон и обладательницу "Оскара" Дженнифер Лоуренс.

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