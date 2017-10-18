В театрах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег на развитие детских и кукольных театров. 73 российских субъекта получат субсидии на 220 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано 18 октября на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".

Свердловская область оказалась в числе субъектов, которые получат максимальные суммы. На развитие детских и кукольных театров региона правительство РФ выделит 9,8 миллиона рублей.

Самое серьезное финансирование достанется артистам Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области – по 15,4 миллиона рублей. А вот Тюменская область оказалась на последнем месте по объему выделяемых средств – она получит 292 тысячи рублей.

Что касается других уральских регионов, то ХМАО выделили 1,2 миллиона, Пермскому краю – 2,6 миллиона, Челябинской и Курганской областям – 6,9 и 0,9 миллиона рублей соответственно.

Уточняется, что подобная государственная поддержка оказывается российским субъектам впервые.