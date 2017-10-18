Дети сотрудников "Газпром добыча Ямбург" познакомились с "Артеком"Сегодня в 15:39
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Вместе с "Зеленой Арктикой".
Международная экологическая смена "Планета Океан: Зеленая Арктика" собрала около 400 мальчишек и девчонок 11-16 лет со всего света. Среди них были и пятеро детей сотрудников ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
Подростки с легкостью прошли отборочный этап, подготовив проекты на экологическую тематику. На суд жюри были представлены работы по актуальным вопросам арктического региона: "Проблемы утилизации отходов в городах на воде и под водой в Арктике и на прилегающих материковых и островных Арктических территориях", "Правовой статус Арктики и ее городов", "Буровая платформа будущего. Жизнь и работа".
Смена, в которой участвовали юные северяне, была посвящена обсуждению научно-технологического и экологически чистого развития России, роли водной среды и суши в арктических регионах РФ и в целом на планете, освоению морских пространств и прилегающих материковых и островных арктических территорий. Трехнедельная программа включала разнообразные виды деятельности – от приобретения навыков вязания морских узлов до научных лабораторных исследований.
"Двадцать один день пролетел очень быстро, практически незаметно, - рассказала участница поездки Мария Бушуева. - Мы постоянно были чем-то заняты, каждый день узнавали что-то интересное. Спасибо большое "Артеку" и организаторам поездки за яркие эмоции".
Смена была организована при поддержке департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, некоммерческой организации – Фонд "Сотрудничество Ямала" и межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика".
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