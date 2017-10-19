Через несколько лет.

В будущем сроки подачи заявления на участие в едином государственном экзамене могут измениться. Об этом на третьей всероссийской встрече с родителями сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает "Уралинформбюро".

"Широкое применение печати экзаменационных материалов непосредственно в аудитории проведения ЕГЭ позволит сократить время на подготовку. В этом учебном году срок подачи заявлений останется прежним – до 1 февраля 2018 года", – отметил он.

Существенных изменений в проведении ЕГЭ и итогового сочинения в этом году не произойдет. Иностранный язык должен стать обязательным предметом на ЕГЭ в 2022 году. Вопрос о включении в число обязательных истории еще обсуждается.

Собеседование по русскому языку в девятых классах в текущем учебном году по-прежнему будет в стадии апробации. В штатный режим, как допуск к ГИА-9, оно, скорее всего, войдет в 2019 году.