Сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ сдвинутся18 октября в 16:52
- Текст
Через несколько лет.
В будущем сроки подачи заявления на участие в едином государственном экзамене могут измениться. Об этом на третьей всероссийской встрече с родителями сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает "Уралинформбюро".
"Широкое применение печати экзаменационных материалов непосредственно в аудитории проведения ЕГЭ позволит сократить время на подготовку. В этом учебном году срок подачи заявлений останется прежним – до 1 февраля 2018 года", – отметил он.
Существенных изменений в проведении ЕГЭ и итогового сочинения в этом году не произойдет. Иностранный язык должен стать обязательным предметом на ЕГЭ в 2022 году. Вопрос о включении в число обязательных истории еще обсуждается.
Собеседование по русскому языку в девятых классах в текущем учебном году по-прежнему будет в стадии апробации. В штатный режим, как допуск к ГИА-9, оно, скорее всего, войдет в 2019 году.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
18 октября в 22:01
Собчак заявила об участии в выборах президента России
Скандальная журналистка выступает против всех.18 октября в 20:07
В Серове грузовик раздавил пешеходов
На неосвещенной "зебре".18 октября в 19:27
В Екатеринбурге из-за туберкулеза закрывают школу
На санобработку.18 октября в 18:53
Британка напилась до смерти на празднике в честь победы над раком
Излечение отмечала на курорте.18 октября в 18:36
Опустевший "Режникель" признали банкротом
Из-за долгов на миллионы.18 октября в 18:34
Екатеринбургский Академический вошел в число "Примет Городов"
До премии рукой подать.18 октября в 18:28
Мусульман Екатеринбурга принуждают нарушить Коран
Сносом мечети, которая им не принадлежит.18 октября в 18:20
В Краснотурьинске на заводе погиб рабочий
Сам отстегнул страховочный трос.18 октября в 18:12
Атеисты объявили войну оскорбителям своих чувств
Пока только судебную.18 октября в 17:55
Футболисты "Урала" прошли досмотр и медные трубы
В ИК-2.18 октября в 17:53
Суд ужесточил приговор едва не убившему 4-летнего сына екатеринбуржцу
Назначив дополнительное наказание.18 октября в 17:50
Левитин и Куйвашев запустили движение по мосту через Транссиб
В Верхнем Дуброво.18 октября в 17:29
Коллега чемпионки по гимнастике опровергла ее слова об изнасиловании
"При мне ничего такого не происходило".18 октября в 17:24
Экс-министра Сидоренко подвел под "уголовку" друг
Директор "УралДорТехнологии".18 октября в 17:20
Липницкая решила остаться в фигурном катании
В качестве комментатора.
Главные новости
- 18 октября в 22:01Собчак заявила об участии в выборах президента России
- 18 октября в 20:07В Серове грузовик раздавил пешеходов
- 18 октября в 19:27В Екатеринбурге из-за туберкулеза закрывают школу
- 18 октября в 17:55Футболисты "Урала" прошли досмотр и медные трубы
- 18 октября в 17:50Левитин и Куйвашев запустили движение по мосту через Транссиб
Аналитика
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.
"А с потолка льет дождь и видно небо..."
Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.