Коллега чемпионки по гимнастике опровергла ее слова об изнасиловании18 октября в 17:29
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"При мне ничего такого не происходило".
Гимнастка Татьяна Торопова, тренировавшаяся в одной команде с олимпийской чемпионкой Татьяной Гуцу, поставила под сомнение заявление гимнастки об изнасиловании тренером Виталием Щербо. "При мне ничего такого не происходило", – сказала она в интервью Euroradio.
По словам Тороповой, между Щербо и Гуцу были дружеские отношения, но о чем-то более серьезном она не знала. При этом девушки жили в одном номере.
"Татьяна мне, наверное, сказала бы, что ее кто-то домогается, – резонно заметила экс-коллега олимпийской чемпионки по сборной. – Я не видела, чтобы у них была сексуальная связь".
Ранее Татьяна Гуцу заявила, что 27 лет назад на соревнованиях в Штутгарте ее изнасиловал тренер Виталий Щербо. Тогда девушке было 15 лет, а наставнику – 19. По словам Гуцу, как минимум двое членов команды – Татьяна Торопова и Рустам Шарипов – знали о случившемся, но ничего не предприняли, передает "Уралинформбюро".
Виталий Щербо – обладатель 6 золотых и 4 бронзовых олимпийских медалей по гимнастике. Сейчас он, как и Гуцу, завоевавшая 4 медали на Олимпиаде-1992 в Барселоне, живет в США. По версии СМИ, экс-гимнастка могла сделать шокирующее заявление, чтобы усложнить жизнь конкуренту: они оба воспитывают будущих чемпионов в спортивных школах.
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