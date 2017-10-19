До премии рукой подать.

30 октября закончится интернет-голосование за претендентов на общероссийскую премию "Приметы Городов". Она вручается лучшим девелоперским проектам в номинациях "Новое жилое строительство", "Общественные здания", "Общественные пространства", "Лучшие примеры реконструкции и редевелопмента", "Новые курорты" и "Лучшие идеи для развития городов", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе проекта.

Из знаковых объектов Екатеринбурга в шорт-лист в номинации "Новое жилое строительство" вошли район Академический и квартал "Суходольский".

Проект "Академический" (ГК "КОРТРОС") - самый новый, яркий и молодой район уральской столицы. Он стал реальным примером реализации в России идеи комплексного развития территории, мирового тренда в развитии современных городов. В Академическом есть все необходимое для жизни: более 100 домов с подземными паркингами, 3 школы, 8 детских садов, детская и взрослая поликлиники. Жителям доступны стадионы, бассейны, фитнес-клубы, беговые и велодорожки. В каждом квартале оборудованы спортивные площадки, в каждом дворе - детские. Развита сеть торговых, развлекательных, образовательных объектов и заведений общественного питания.

Академический - комфортный район, безопасность которого обеспечивается благодаря 2 500 видеокамер и круглосуточной работе службы безопасности. Среда добрососедства, которую так ценят в Академическом, поддерживается как самими жителями, так и комплексом специальных мероприятий, организуемых в районе. На сегодня там проживает более 45 000 человек. Строительство продолжится до 2025 года, к этому времени население Академического превысит 300 000 человек.

Квартал "Суходольский" ("Брусника") спроектирован голландским архитектурным бюро. Каждый дом имеет закрытый двор, в центре квартала есть место для отдыха, которое образуют четыре жилых здания.

Лучшей идеей для городского развития может стать проект Набережной реки Исеть в Екатеринбурге от АБ "ОСА". Первые работы запланировано начать в ближайшее время. В парке появятся сцена-пирс, смотровая площадка и амфитеатр - набережную можно будет использовать для проведения театральных и кинофестивалей под открытым небом. Пешеходные зоны подсветят фонарями и торшерами, а деревья, газоны и мосты - ландшафтной подсветкой. Будут организованы доступные спуски к воде, появятся новые спортивные и детские площадки.

В номинации "Общественное здание" от Свердловской области заявлены электросталеплавильный комплекс "Железный Озон 32" и Инновационный культурный центр в Первоуральске.

На титул лучшего общественного пространства претендует екатеринбургский "Огонь Пляж", в который превратилась заброшенная база отдыха на озере Балтым.