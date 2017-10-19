Атеисты объявили войну оскорбителям своих чувств 18 октября в 18:12
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Пока только судебную.
Екатеринбургский покоменофил Руслан Соколовский может стать свидетелем в новом громком уголовном деле. В Краснодаре возбуждено первое в России производство по факту оскорбления чувств атеиста, передает "Уралинформбюро".
Его фигурантом стал поэт из столицы Кубани Максим Дроздов. Ему инкриминируют первую часть статьи 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии и принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично".
Столь бурную реакцию вызвало опубликованное в группе "Патриотическое творчество" соцсети "ВКонтакте" стихотворение Дроздова, где есть строки "Людей нет хуже мерзких атеистов - мы все же инквизицию вернём!".
"Вот возьму да и вызову в суд в качестве свидетеля Руслана Соколовского! Чесслово. Ведь лучше него и его адвоката Алексея Бумшмакова никто нам не пояснит, как можно умудриться, троля в "ВК" сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств т. н. верующих, негативно оценить социальную группу "АТЕИСТЫ" обычным стихотворением и призвать к враждебным действиям строчкой: "Людей нет хуже мерзких атеистов — мы все же инквизицию вернём!", - написал на своей странице в Facebook адвокат поэта Алексей Аванесян (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Хотя в настоящее время "пасквиль" из Сети удален, его автору грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Сам Дроздов недоумевает, за что его хотят наказать: "Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их?"
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