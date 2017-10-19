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Британка напилась до смерти на празднике в честь победы над раком18 октября в 18:53

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Излечение отмечала на курорте.

54-летняя жительница Великобритании скончалась от алкогольного опьянения на греческом острове Санторини. В теплые края женщина отправилась отмечать свое излечение от рака молочной железы, сообщает британская Daily Mail.

Женщина выпивала в течение всего дня на экскурсиях и продолжила вечером на вечеринке в отеле. В два часа ночи в туалеет своего номера она упала без сознания. Врачи так и не смогли привести ее в чувства. Вскрытие показало, что содержание алкоголя в ее крови составило 350 миллиграмм на 100 миллилитров. Это вчетверо больше нормы, принятой в Великобритании. Патологоанатом признал, что именно алкоголь стал причиной смерти, передает "Уралинформбюро".

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