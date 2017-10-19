На санобработку.

В столице Урала школу №85 на улице Серафимы Дерябиной закрывают на санобработку. Причиной стало подозрение на туберкулез у одного из детей. 20 октября занятия не будет, сообщили "Уралинформбюро" родители школьников.

"Такое часто случаются – люди отказываются делать пробу Манту и ходить в тубдиспансер. А ребенок у нас был очень проблемный", – рассказала директор школы Наталья Ващук.

Кроме того, школу не обошла стороной недавняя вспышка менингита. В стенах учебного заведения было зарегистрировано четыре случая заражения. Школу проверили специалисты Роспотребнадзора, но источников заражения не нашли. Причиной распространения менингита санврачи назвали плохие санитарно-гигиенические условия проживания в цыганском поселке, недостаточную личную гигиену и плохую воду. На волне паники в соцсетях появились сообщения о запрете посещения торговых центров в районе. Но эту информацию опроверг Роспотребнадзор.

Также родители сообщают о вспышке педикулеза. Но по словам директора, в этом учебном году вшей в школе замечено не было.

Санобработка займет несколько часов. Уже в субботу занятия возобновятся.

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