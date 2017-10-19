Налогами и акцизами.

Министерство здравоохранения предлагает ввести сборы с продаж табачных изделий в размере 10% от стоимости продукции. Кроме того, ведомство разработало идею экологического налога на сигареты.

Предложения прописаны в новой концепции по сокращению потребления табака до 2022 года. Документ представила глава ведомства Вероника Скворцова на форуме ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, передает "Уралинформбюро".

Также в концепции прописано повышение акцизов до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ - не менее 2,38 долларов с пачки сигарет. Ограничительные меры коснутся и электронных сигарет.

Нововведения должны снизить потребление табака среди населения за четыре года с 33% до 25%. Новая концепция уже обсуждается в правительстве РФ.