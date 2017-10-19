"Обещали помогать".

Родители детей, погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, встретились в Нефтеюганске с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Мероприятие было организовано после обращения родителей за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, а также после публикаций, в том числе на "Уралинформбюро".

Как рассказал журналистам агентства отец одной из пострадавших девочек Сергей Зинченко, в мероприятии приняли участие также руководители департаментов, курирующие здравоохранение, спорт, социальное развитие и жилищный блок.

С каждым из родителей чиновники общались лично. Решились как частные вопросы, так и общие, касающиеся развития спортивной базы в Нефтеюганске и дальнейших занятий детей спортом.

"В целом встреча прошла позитивно. Обсуждалось строительство спортивных сооружений, в том числе центра для акробатики. Выбирали место, рассматривали проект. Помещение, в котором дети занимаются сегодня, крошечное. Поток спортсменов большой, несколько тренеров, а зал всего один. Договорились, что, пока центр не построен, им другое помещение предоставят в аренду", - рассказал Сергей.

По его словам, самое главное, что было принято решение по "Сибиряку" - после трагического ДТП спортивную школу законсервировали: "Решено, что здание будут "капиталить". Долгое время с ним не знали, что делать – сносить или нет, откладывали этот вопрос".

Также родителей заверили, что их дети, серьезно пострадавшие в ДТП, не останутся без медицинской помощи, о чем переживают нефтеюганцы.

"По моей дочери сказали, что, как только потребуется операция, она будет проведена. На данный момент ее нельзя делать. Нас заверили, что деньги найдутся. Однако, насколько мне известно, в фонде помощи пострадавшим детям было 5 миллионов рублей, и все они разошлись. Получается, что без такого фонда не обойтись. Я задал вопрос, который тревожит меня, что будет завтра? Если ли гарантии? Мне хотелось услышать именно это – что да, несмотря на то, что операция дорогостоящая, деньги на нее будут. Однако этого я почему-то не услышал", - заключает Сергей.

Тем не менее, по его словам, произошел большой рывок вперед – родителей, наконец-то, услышали.

В свою очередь, заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов пояснил, что для каждого пострадавшего ребенка сформирован годовой план лечения, а учреждения здравоохранения еженедельно сообщают о состоянии здоровья детей.

"В том случае, если ребятам потребуется медпомощь за пределами округа, оплачивать операции будут по федеральной квоте. Отметим, что плановые реабилитационные мероприятия продолжаются, на октябрь–ноябрь запланировано проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 11 детей. Дополнительные запросы о помощи поступают, решение по каждому запросу принимается индивидуально", - сообщили в правительстве Югры.

Там также добавили, что решается вопрос с безопасными перевозками воспитанников спортивных организаций округа. Так, предложена новая схема – посредством проведения централизованных закупок. "В частности, по итогам торгов спортсменов Нефтеюганска и Сургута будет перевозить единый перевозчик, с которым школы будут заключать договоры фрахтования", - уточнили в ведомстве.

Автокатастрофа на югорской трассе произошла 4 декабря 2016. Столкнулись пассажирский автобус и два грузовика. В автобусе находились три десятка детей – спортивная команда возвращалась в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли десять детей и два тренера. Серьезные травмы получили 20 школьников, семь из которых по сей день нуждаются в лечении, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Родители погибших и пострадавших детей остались недовольны проведенным расследованием. Они настаивают на привлечении к ответственности всех, кто причастен к произошедшей трагедии, а не только непосредственных виновников, которые находятся на скамье подсудимых.

За помощью они обратились к уполномоченному по правам ребенка РФ Анне Кузнецовой. В письме (копия есть в редакции) потерпевшие обозначили основные проблемы, с которыми столкнулись и которые не решены спустя девять месяцев после трагедии.

Ранее югорчане встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Выслушав массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия следователей, которые вели дело, и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в аварии.

"Уралинформбюро" продолжает следить за развитием ситуации.

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