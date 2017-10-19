Насилующие домашних животных.

Сербские зоозащитники обеспокоились увеличением потока туристов, прибывающих в Белград для посещения борделей с животными. Как пишет британская газета The Mirror, большинство людей использует для этого специальные автобусные туры.

Стоимость услуг разнится от 70 до 150 евро, видеосъемка процесса обойдется желающим еще в полсотни, передает "Уралинформбюро". Если клиент захочет, животных могут одеть в эротические костюмы и обувь на каблуках.

По словам членов зоозащитной организации "Левиафан", сейчас они работают над уточнением информации о борделе, где все происходит. Как только данные станут однозначными, борцы за права зверей заявят о непристойных заведениях в полицию.

Стоит отметить, что чаще всего за сексом с животными едут из Германии, Голландии, Швеции и Великобритании. Среди зверей чаще всего насилию подвергают домашний скот, а также собак, кошек и гусей.