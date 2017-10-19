×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сербии активизировались туристы-зоофилыСегодня в 10:25

Насилующие домашних животных.

Сербские зоозащитники обеспокоились увеличением потока туристов, прибывающих в Белград для посещения борделей с животными. Как пишет британская газета The Mirror, большинство людей использует для этого специальные автобусные туры.

Стоимость услуг разнится от 70 до 150 евро, видеосъемка процесса обойдется желающим еще в полсотни, передает "Уралинформбюро". Если клиент захочет, животных могут одеть в эротические костюмы и обувь на каблуках.

По словам членов зоозащитной организации "Левиафан", сейчас они работают над уточнением информации о борделе, где все происходит. Как только данные станут однозначными, борцы за права зверей заявят о непристойных заведениях в полицию.

Стоит отметить, что чаще всего за сексом с животными едут из Германии, Голландии, Швеции и Великобритании. Среди зверей чаще всего насилию подвергают домашний скот, а также собак, кошек и гусей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
предложение Сегодня в 10:46

Может надо проще поступить? Этих насильников, т.к. они уже потеряли всякий человеческий облике, самих туда в клетки посадить.ну и пусть они там друг друга...удовлетворяют до полного истощения организма, потом удовлетворённых до смерти в утиль сырьё сдавать, а тех, кто заново приехал, в клетки, на место прежних, эти типа будет такой круговорот вымирающих извращенцев . И им будет хорошо какое-то время и народу нормальному передышка от маньяков, народ будет знать. что все маньяки следуют своим правильным курсом.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×