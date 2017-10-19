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Минобрнауки "потеряло" диссертацию МединскогоСегодня в 10:49

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А была ли защита?

В Москве не могут найти диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Член президиума ВАК, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко запросил работу в Минобрнауки. Там ему сообщили, что диссертационное дело находится в загородном хранилище. Мироненко указал, что такого не существует, после чего сотрудники ведомства перестали отвечать на звонки. передает "Дождь".

Мироненко в составе президиума ВАК будет решать вопрос о лишении министра степени доктора наук. Ознакомиться с диссертационным делом – его прямая обязанность.

Информацию о недоступности научной работы подтверждает и сооснователь сетевого сообщества "Диссернет" Сергей Пархоменко. По его запросу документ также не смогли найти. Остались без ответа и аналогичные запросы журналистов.

Как сообщил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин, здание РГБ оказалось "заминировано" телефонными террористами, когда там запросили автореферат Мединского.

Эксперты назвали диссертацию, защищенную в 2011 году Владимиром Мединским, "ненаучной". После возникли вопросы к списку оппонентов. Двое из указанных в нем на деле в защите участия не принимали. Представители министра объяснили это ошибкой секретаря, который послал в Минобрнауки черновой список. Верный вариант должен быть в Российской государственной библиотеке (РГБ), но и там диссертацию министра не нашли.

Окончательно решение об ученой степени министра президиум ВАК примет 20 октября, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Совет ВАК поддержал лишение Мединского ученой степени

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