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Иванов устраивает кастинг бандитских авто в ПутинградеСегодня в 12:07

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Для съемок "Ненастья".

В Нижнем Тагиле пройдет кастинг "бандитских авто" для съемок кинофильма по роману Алексея Иванова "Ненастье". Жителей города, у которых есть раритетные машины, просят предоставить их в аренду. Информация об этом размещена на сайте администрации города, передает "Уралинформбюро".

"Для съемок требуются отечественные автомобили и иномарки 80-х и начала 90-х годов выпуска. Владельцев транспорта, готовых сдать его в аренду, просят звонить по телефону 8-926-737-15-84 или написать в Viber или WhatsApp", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что съемки фильма в Нижнем Тагиле пройдут с 7 по 15 ноября. Первые эпизоды восьмисерийной картины были отсняты в начале октября в Электростали. Кроме того, снимать будут в Ярославле, Угличе и Волгограде. Исполнители главных ролей – Сергей Маковецкий, Александр Горбатов и Александр Яценко. Режиссером картины выступает Сергей Урсуляк.

Алексей Иванов стал известен широкой публике после экранизации романа "Географ глобус пропил". В числе других его популярных произведений - "Сердце пармы", "Ебург", "Общага-на-Крови". Роман "Ненастье" увидел свет в 2015 году. В нем рассказывается о том, как простой водитель и бывший афганец в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона. В основе сюжета лежит реальная история ограбления, совершенного в 2009 году.

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