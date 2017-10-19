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Ученики "Газпром-классов" показали мини-спектакли о будущих специальностяхСегодня в 11:40

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В ходе деловой игры.

18 октября 2017 года в новоуренгойской гимназии прошла деловая игра "Моя будущая специальность". Ее участниками стали учащиеся десятых "Газпром-классов".

Подростков разделил на пять команд. Каждая из них должна была представить "свою" профессию: инженера по разработке нефтяных и газовых месторождений, геолога, инженера-энергетика или специалиста по автоматизации и инженера-механика. Подготовить презентаций школьникам помогли представители Совета молодых ученых и специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Участники игры подошли к выполнению задания творчески: каждая команда устроила для презентации специальности настоящий мини-спектакль. Члены жюри высоко оценили креативность учеников "Газпром-классов", отметив, что все группы успешно справились с поставленной задачей.

Стоит отметить, что подобные деловые игры позволяют познакомить школьников с наиболее востребованными в ООО "Газпром добыча Ямбург" профессиями.

Реализация проекта "Газпром-классы" началась в 2013 году по инициативе ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой" при поддержке городского департамента образования. Специализированная, углубленная подготовка по профильным предметам и большое количество практико-ориентированных занятий открывают путь к дальнейшему профессиональному образованию по инженерным специальностям.

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