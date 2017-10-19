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Ямальский полицейский русифицировался перед важным конкурсомСегодня в 11:56

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Теперь в его биографии копается СБ.

Замначальника полиции ЯНАО несколько раз менял фамилию, имя и отчество. Служба собственной безопасности проводит проверку. Под пристальное внимание СБ попали кандидаты на замещение должности начальника УМВД по ЯНАО, пишет ряд СМИ.

До 2007 года полицейского звали Нурлан Серикболович Кабдрашов. Затем он сменил отчество и стал Сергеевичем. А в июне 2017 года трансформации подверглись его имя и фамилия, и в документах полицейского прописали: Руслан Сергеевич Кондрашов, передает "Уралинформбюро".

По информации kremlnews.ru, таким образом полицейский мог отвести глаза от своей деятельности: он "крышевал" игорный бизнес и проституцию. Впрочем, официальных данных по этому поводу нет.

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