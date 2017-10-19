В новостройку для переселенцев из ветхого жилья на Среднем Урале пришел газСегодня в 12:09
- Текст
Приоритетный объект газифицирован ускоренно.
Холдинг "ГАЗЭКС" газифицировал многоквартирный дом в поселке Мартюш, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В 21 квартире новостройки установлены индивидуальные газовые котлы. Первые новоселы уже получили газ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".
Газификация объекта велась ускоренными темпами. Договор АО "ГАЗЭКС" с администрацией Каменского городского округа был подписан в марте 2017 года со сроком исполнения в декабре 2018 года. Работы были выполнены с опережением графика более чем на год, чтобы к зиме люди смогли выехать из аварийных домов и заселиться в теплое, комфортное жилье.
Компанией "Газмонтаж" (входит в холдинг "ГАЗЭКС") построены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 658 метров, установлен шкафной газорегуляторный пункт.
"Сложность при строительстве представляло то, что здесь застроенная часть города, и прокладка газопровода осуществлялась методом горизонтально-наклонного бурения – дорогу пришлось проходить под землей. Но все задачи были успешно выполнены, и 5 октября главой округа подписано решение о вводе дома в эксплуатацию. С 8 октября к нам приходят люди за заключением договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. В "ГАЗЭКС" на данный момент обратилось 12 человек. По мере обращения граждан и подписания необходимых документов будут подключены все квартиры", - рассказал заместитель генерального директора АО "ГАЗЭКС" по Южному округу Александр Малькин.
Он отметил, что в доме установлено поквартирное отопление, это накладывает дополнительную ответственность на собственников. Первые потребители газа проходят инструктажи. Особое внимание необходимо уделять работоспособности системы дымоудаления и вентиляционных каналов, следить за наличием тяги. Если тяги нет, пользоваться газовым оборудованием категорически запрещено. Котлы оборудованы автоматикой безопасности. Отключать датчики тяги ни в коем случае нельзя. Если произошло автоматическое отключение газового котла, включать его принудительно запрещено, необходимо вызвать газовиков для проверки оборудования.
"Конечно, мы будем соблюдать правила пользования газом, от этого ведь зависит наша безопасность", - подчеркивают первые потребители газа. Одна из новоселов Любовь Анатольевна на выходные ждет в гости внучек и не может нарадоваться своей квартире. "Мы жили в Большой Грязнухе, в доме на двух хозяев. Прожили там 33 года, печь топили дровами, воду носили с колодца. Так и жили. А здесь отопление, вода горячая, все удобства. Живи и радуйся", - говорит Любовь Анатольевна.
Стоит отметить, что соседний дом по улице Калинина, 11 также строится для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Газопровод до границы земельного участка этого дома уже проложен.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:08
"Умную медь" вплели в Российско-Британский сырьевой диалог
РМК представила новый бизнес-стандарт.Сегодня в 16:04
Двое свердловчан погибли под колесами поезда
На разных участках железной дороги.Сегодня в 16:02
Миллионы от Путина свердловчане потратят на Рахманинова и ЗОЖ
Если получат гранты.Сегодня в 15:46
Спецназ и почти сотня вахтовиков схлестнулись в пассажирском поезде
Работяги дебоширили "под градусом".Сегодня в 15:38
Семьи жертв авиакатастрофы над Синаем требуют 1,4 миллиарда евро
Компенсации.Сегодня в 15:22
Дворник зарезал 20-летнюю екатеринбурженку
В Солнечном.Сегодня в 15:16
Группа СВЭЛ поможет решить инфраструктурные проблемы Африки
Продукции уральцев жара нипочем.Сегодня в 15:14
Горожанам разрешат бегать перед "Екатеринбург Ареной"
После ЧМ-2018.Сегодня в 15:07
Иностранные студенты "отстегнули" Уралу 80 миллионов
За свое обучение.Сегодня в 15:02
Освещением екатеринбургских дворов займется спецгруппа
Собранная из депутатов.Сегодня в 14:47
Свердловский облсуд оставил создателя "армии зомби" в колонии
На 13 лет.Сегодня в 14:46
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.Сегодня в 14:43
Новый жилой комплекс примет сотрудников Роспана
На Восточно-Уренгойском лицензионном участке.Сегодня в 14:37
Покусанная собакой школьница "привела" в мэрию Ревды прокуроров
Чиновникам придется ответить за собачью агрессию.Сегодня в 14:34
Екатеринбуржцы получили фенольные "ингаляции"
А тагильчане - формальдегидные.
Главные новости
- Сегодня в 16:02Миллионы от Путина свердловчане потратят на Рахманинова и ЗОЖ
- Сегодня в 14:46"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
- Сегодня в 14:34Екатеринбуржцы получили фенольные "ингаляции"
- Сегодня в 13:04Дегтярску не вернули прямые выборы главы
- Сегодня в 12:35Члену Общественной палаты Екатеринбурга грозит 5 лет "отсидки"
Аналитика
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.