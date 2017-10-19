Приоритетный объект газифицирован ускоренно.

Холдинг "ГАЗЭКС" газифицировал многоквартирный дом в поселке Мартюш, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В 21 квартире новостройки установлены индивидуальные газовые котлы. Первые новоселы уже получили газ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Газификация объекта велась ускоренными темпами. Договор АО "ГАЗЭКС" с администрацией Каменского городского округа был подписан в марте 2017 года со сроком исполнения в декабре 2018 года. Работы были выполнены с опережением графика более чем на год, чтобы к зиме люди смогли выехать из аварийных домов и заселиться в теплое, комфортное жилье.

Компанией "Газмонтаж" (входит в холдинг "ГАЗЭКС") построены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 658 метров, установлен шкафной газорегуляторный пункт.

"Сложность при строительстве представляло то, что здесь застроенная часть города, и прокладка газопровода осуществлялась методом горизонтально-наклонного бурения – дорогу пришлось проходить под землей. Но все задачи были успешно выполнены, и 5 октября главой округа подписано решение о вводе дома в эксплуатацию. С 8 октября к нам приходят люди за заключением договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. В "ГАЗЭКС" на данный момент обратилось 12 человек. По мере обращения граждан и подписания необходимых документов будут подключены все квартиры", - рассказал заместитель генерального директора АО "ГАЗЭКС" по Южному округу Александр Малькин.

Он отметил, что в доме установлено поквартирное отопление, это накладывает дополнительную ответственность на собственников. Первые потребители газа проходят инструктажи. Особое внимание необходимо уделять работоспособности системы дымоудаления и вентиляционных каналов, следить за наличием тяги. Если тяги нет, пользоваться газовым оборудованием категорически запрещено. Котлы оборудованы автоматикой безопасности. Отключать датчики тяги ни в коем случае нельзя. Если произошло автоматическое отключение газового котла, включать его принудительно запрещено, необходимо вызвать газовиков для проверки оборудования.

"Конечно, мы будем соблюдать правила пользования газом, от этого ведь зависит наша безопасность", - подчеркивают первые потребители газа. Одна из новоселов Любовь Анатольевна на выходные ждет в гости внучек и не может нарадоваться своей квартире. "Мы жили в Большой Грязнухе, в доме на двух хозяев. Прожили там 33 года, печь топили дровами, воду носили с колодца. Так и жили. А здесь отопление, вода горячая, все удобства. Живи и радуйся", - говорит Любовь Анатольевна.

Стоит отметить, что соседний дом по улице Калинина, 11 также строится для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Газопровод до границы земельного участка этого дома уже проложен.