Спасатели советуют сидеть дома.

20 октября в Челябинской области ожидается серьезное ухудшение погодных условий, которое может спровоцировать ряд чрезвычайных ситуаций. Об этом со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Южному Уралу.

В большинстве районов пройдут дожди и мокрый снег, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, передает "Уралинформбюро".

Челябинцам рекомендуют без необходимости не выходить из зданий. А находясь на улице, не прятаться от сильного ветра у стен домов, поскольку возможно падение с крыш шифера и других кровельных материалов. Опасность, по словам спасателей, может поджидать людей на остановках общественного транспорта, вблизи рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями и линиями электропередач.

Представители МЧС также прогнозируют увеличение количества ДТП, поэтому рекомендуют автовладельцам соблюдать скоростной режим.

Минувшим летом ураганы обрушились сразу на несколько регионов России. Не обошлось без жертв. Так, в Нижнем Тагиле 3 июня погиб житель Екатеринбурга - мужчину насмерть придавило деревом.