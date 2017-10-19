×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мост через Бисерть опасен для жизниСегодня в 14:10

  • Текст

Предупреждает прокуратура.

Свердловская прокуратура потребовала от областного Управления автомобильных дорог отремонтировать аварийный мост через реку Бисерть. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что мост через Бисерть, расположенный на участке "Подъезд к деревне Катырева от автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург", опасен для водителей, их пассажиров и пешеходов. На нем отсутствует барьерное ограждение, повреждены перила на пешеходной части, тротуарные блоки моста разрушены, а проезжая часть изуродована выбоинами и просадками.

Как выяснили проверяющие, обязанность поддерживать мост в надлежащем техническом состоянии лежит на ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено исковое заявление с требованием обязать дорожную организацию привести опасный участок дороги в порядок.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×