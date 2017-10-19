Предупреждает прокуратура.

Свердловская прокуратура потребовала от областного Управления автомобильных дорог отремонтировать аварийный мост через реку Бисерть. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что мост через Бисерть, расположенный на участке "Подъезд к деревне Катырева от автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург", опасен для водителей, их пассажиров и пешеходов. На нем отсутствует барьерное ограждение, повреждены перила на пешеходной части, тротуарные блоки моста разрушены, а проезжая часть изуродована выбоинами и просадками.

Как выяснили проверяющие, обязанность поддерживать мост в надлежащем техническом состоянии лежит на ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено исковое заявление с требованием обязать дорожную организацию привести опасный участок дороги в порядок.