А тагильчане - формальдегидные.

С 16 по 18 октября в воздухе Екатеринбурга было зафиксировано повышенное содержание фенола. "В городе отмечен СИ фенола, равный 1,5. Загрязнение атмосферы города оценивается как повышенное", - сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Фенол является одним из высокотоксичных веществ. При вдыхании он вызывает нарушение деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем, раздражает кожу и слизистые, а также поражает печень и почки.

Предельно допустимая среднесуточная концентрация фенола в воздухе населенных пунктов составляет 0,003 миллиграмма на кубометр.

Стоит отметить, что в соседнем Нижнем Тагиле в этот же период зафиксировано повышенное содержание формальдегида.