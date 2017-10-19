Среди россиян.

Наиболее остро в России стоят проблемы обманутых дольщиков. Среди жалоб, которые поступили в Общероссийский народный фронт за первую половину 2017 года, они занимают первое место. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе организации.

На втором месте по числу жалоб - благоустройство и строительство. На третьем – бездействие органов власти, не реагирующих на обращения жителей и не исполняющих предписания вышестоящих органов власти и прокуратуры.

Всего за этот период общественникам пришло почти 10 тысяч письменных обращений.

В ОНФ отмечают, что, по сравнению с 2016 годом, ТОП-жалоб изменился незначительно. Тогда основную массу обращений также составляли проблемы, связанные с жилищным комплексом, но в этом году с третьего места на первое вышла проблема дольщиков. При этом из списка ушли вопросы, связанные с занятостью населения.

"Люди ищут у нас поддержку по самым разным вопросам, решение которых может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Конечно, среди них немало тем, которые находятся вне нашей компетенции. Но если проблема носит массовый характер, то федеральные рабочие группы ОНФ ищут варианты ее решения - собирают экспертные совещания, круглые столы, после чего выработанные предложения мы направляем в органы исполнительной власти", - пояснила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.