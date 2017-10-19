Миллионы от Путина свердловчане потратят на Рахманинова и ЗОЖ Сегодня в 16:02
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Если получат гранты.
Свердловская область заняла четвертое место в ТОП-10 регионов, подавших заявку на второй конкурс президентских грантов. Из 9 543 проектов каждый 40-ой – от заявителей из Среднего Урала, передает "Уралинформбюро".
Проекты, претендующие на "путинские миллионы" поступили от 237 свердловчан. Самый большой аппетит оказался у авторов проекта "Фестиваль "Все оперы С.В. Рахманинова в Уральской консерватории". 14 миллионов рублей заявители намерены потратить на 145-летие со дня рождения и 75-летие со дня смерти композитора. В рамках проекта будет поставлено три оперы Рахманинова.
"Художественной целью проекта является не просто постановка произведений композитора в хронологическом порядке их создания, а попытка синтезировать их в общий образно-смысловой контекст. В описании проекта также сказано, что планируемая концепция проекта оригинальна и не будет иметь аналогов в мировой практике музыкального театра, если проект будет реализован", - говориться в заявке.
Самым скромным запросом организаторов конкурса удивили заявители из Режа с проектом "Мы выбираем здоровый образ жизни". Они просят всего 13 тысяч рублей, которые направят на пропаганду внимательного отношения к своему здоровью инвалидов и пенсионеров, проживающих на территории своего городского округа
Как рассказали "Уралинформбюро" в Фонде президентских грантов, поданные на второй конкурс заявки оказались лучше проработанными. В частности, заявители четче формулируют задачи проекта и его ожидаемые результаты, подробнее расписывают план мероприятий и разумнее подходят к составлению бюджета.
Перед началом старта второго этапа конкурса о секретах успеха в получении президентских грантов представителям свердловских НКО рассказал гендиректор Фонда Илья Чукалин.
Оценивать проекты, представленные на второй конкурс, будут 784 эксперта. Итоги подведут 24 ноября.
Стоит отметить, что на первый в 2017 году конкурс президентских грантов, который прошел весной, по данным организаторов, некоммерческие организации представили рекордное количество проектов - 6 581. На них было распределено 2,25 миллиарда рублей, почти 48 миллионов из которых "уехали" в Свердловскую область.
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