За свое обучение.

Вузы УрФО получили почти 80 миллионов рублей из иностранных источников в 2016 году. В такую сумму обошлось обучение иностранных студентов в 37 высших учебных заведениях Урала. Данные озвучил полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских 19 октября на встрече с вице-губернаторами и ректорами вузов федерального округа, передает "Уралинформбюро".

Всего в УрФО высшее образование в 2016 году получали 13 тысяч студентов и 300 аспирантов, интернов и ординаторов из-за рубежа. Больше всего иностранцев в вузах Челябинской области – 5400 студентов и 147 аспирантов.

Самый большой процент иностранных студентов от общего числа обучающихся в Магнитогорской государственной консерватории – 17,5%, Уральском аграрном университете – около 12%, Тюменском государственном университете – 10%.

Подавляющее число иностранных студентов во всех вузах – граждане стран СНГ.