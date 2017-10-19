×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Иностранные студенты "отстегнули" Уралу 80 миллионовСегодня в 15:07

  • Текст

За свое обучение.

Вузы УрФО получили почти 80 миллионов рублей из иностранных источников в 2016 году. В такую сумму обошлось обучение иностранных студентов в 37 высших учебных заведениях Урала. Данные озвучил полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских 19 октября на встрече с вице-губернаторами и ректорами вузов федерального округа, передает "Уралинформбюро".

Всего в УрФО высшее образование в 2016 году получали 13 тысяч студентов и 300 аспирантов, интернов и ординаторов из-за рубежа. Больше всего иностранцев в вузах Челябинской области – 5400 студентов и 147 аспирантов.

Самый большой процент иностранных студентов от общего числа обучающихся в Магнитогорской государственной консерватории – 17,5%, Уральском аграрном университете – около 12%, Тюменском государственном университете – 10%.

Подавляющее число иностранных студентов во всех вузах – граждане стран СНГ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×