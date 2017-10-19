Собранная из депутатов.

В гордуме Екатеринбурга на комиссии по городскому хозяйству была создана рабочая группа по вопросу освещения дворов. В нее вошли 4 народных избранника, включая Григория Вихарева. Об этом депутат 19 октября 2017 года сообщил на своей странице в Facebook.

"В рамках рабочей группы будем обсуждать инициативу по передаче опор освещения на баланс жителей. Надеюсь, что свет во дворы все же вернут. Иначе странно получается: президент и конституция нам говорят о том, что безопасность - превыше всего. А мэрия выключает свет во дворах, что может повлечь рост преступности. Будем работать над этой проблемой и держать Вас в курсе", - написал парламентарий (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Спор на тему того, кто должен платить за освещение в екатеринбургских дворах, тянется с лета. После того, как горожане заметили потухшие фонари, они обратились за помощью к депутатам, те - в Минстрой РФ. В ответном письме замглавы ведомства Андрей Чибис тогда пояснил, что платить за освещение в темных переулках обязаны городские власти, передает "Уралинформбюро".

Местные чиновники с позицией федералов не согласны. Ссылаясь на жилищный кодекс, они настаивают на том, что расходы за освещение на территориях многоквартирных домов должны нести собственники. Впрочем, в администрации выразили готовность к некоторым "отступлениям от правил". По словам вице-мэра Владимира Гейко, чиновники готовы рассматривать каждый "спорный случай". Если, например, прожекторы освещают общий тротуар или дорогу к детсаду или школе, муниципалитет готов взять расходы на себя.

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