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Таджикистанец отправится в колонию за пересечение российской границыСегодня в 18:26

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Вопреки запрету.

23-летний гражданин Таджикистана пытался пересечь государственную границу без разрешения. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, иностранец много раз нарушал правила дорожного движения. Поэтому 11 мая 2017 году управление по вопросам миграции УМВД России по Югре запретило ему пересекать границу РФ до июля 2019 года.

Однако ночью 22 августа молодой человек пытался попасть в Россию через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Казанское" в Тюмени. Пограничники развернули нелегала и отправили на попутном транспорте в Казахстан.

В тот же день мужчина на такси вернулся обратно к границе и пешком в обход пропускного пункта пересек ее. Практически сразу после этого гражданина Таджикистана задержали. Казанский райсуд Тюмени отправил мужчину на полгода в колонию-поселение.

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