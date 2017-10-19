Компенсации.

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от семей погибших в результате авиакатастрофы над Синайским полуостровом, случившейся в ноябре 2015 года. Потерпевшие требуют 1,383 миллиарда евро компенсации. Ответчиками по коллективному иску должны стать страховые компании "Ингосстрах" и Allianz Global Corporate & Specialty, туристическая компания Brisco, авиакомпания "Когалымавиа", а также компания "ЭирКап".

По словам адвоката, 149 потерпевших получили от страховщиков "мизерные гроши", пишут федеральные СМИ. На вынесение решения о принятии иска к производству отведено 5 рабочих дней, передает "Уралинфомрбюро".

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года - после взлета самолета А321, направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в хвостовой части лайнера сработало самодельное взрывное устройство. Все 224 человека (217 пассажиров и 7 членов экипажа), находившиеся на борту, погибли. После произошедшего Россия закрыла авиасообщение с Египтом.