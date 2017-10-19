За счет Минобрнауки РФ.

53 студента из УрФО ежегодно получают до 2,7 миллиона рублей на оплату обучения и проживание за рубежом. "Спонсорская поддержка" оказывается в рамках национального проекта "Глобальное образование" Министерства образования и науки РФ. Об этом 19 октября рассказала руководитель программы Анна Гетманская на заседании совета по вопросам образования при полпреде президента в УрФО.

Программа "Глобальное образование" предполагает материальную помощь россиянам, поступившим в магистратуру, аспирантуру или ординатуру ведущих мировых вузов. После окончания учебы они должны вернуться в страну и поступить на работу по специальности в оговоренную компанию.

Всего с момента запуска программы в ней приняли участие 539 человек, передает "Уралинформбюро". До конца 2017 года наберут еще около 120. По всей стране принять на работу бывших иностранных студентов готовы 655 организаций. В УрФО – 41. Все они представляют области инженерии, науки и образования. В списке нет компаний в приоритетных направлениях - медицины и управления социальными объектами.