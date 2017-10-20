ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 18:10
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По версии "Уралинформбюро".
1. Кандидат "Против всех"
В марте 2018 года в России пройдут президентские выборы. Выдвижение кандидатов уже началось. Одной из них стала телеведущая Ксения Собчак, призывающая голосовать за нее всех тех, кто хотел бы поставить галочку в ныне упраздненной графе "против всех" .
По словам Собчак, велика вероятность, что ее сын Платон, придя в будущем на выборы главы государства, рискует увидеть те же фамилии, что и его мать сейчас - Зюганов, Жириновский, Путин и Явлинский. Это, заявила журналистка, мотивировало ее на участие в выборах.
2. Битва титанов
Команды робототехников из США и Японии устроили первую в мире дуэль гигантских роботов, пилотируемых человеком.
3,5-метровый Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, и 4-метровый Kuratas от Suidobashi Heavy Industries сошлись не на жизнь, а на смерть.
В первом раунде оба бойца заглохли. По итогам второго вооруженный захватом-клешней и огромной бензопилой американец безоговорочно победил японца, стрелявшего фейерверками и жидкостью.
3. И победа не в радость
Игроки ФК "Урал" дружным строем отправились в исправительную колонию №2 Екатеринбурга... на дружеский матч. И хотя игра под небом "в клеточку" завершилась победой "шмелей", особой радости футболисты не испытали - досмотр, передвижение под конвоем да и сама колючая проволока вокруг стали для них огромным стрессом.
4. Танцуй, пока еще двое
Ждущая третьего ребенка герцогиня Кембриджская станцевала с ростовой куклой медвежонка Паддингтона на одноименном лондонском вокзале. Это был едва ли не первый выход в свет Кейт Миддлтон после тяжелого токсикоза, мучившего ее с начала беременности.
Герцогиня присоединилась к мужу и его брату - принцам Уильяму и Гарри - перед отправлением в путь поезда с детьми - подопечными благотворительных фондов.
Сейчас Кейт и Уильям воспитывают сына Джороджа Александра Луи и дочь Шарлотту Елизавету Диану.
5. "Приворожил"
В Рио-де-Жанейро бездомный щенок перепутал мужчину с пожарным гидрантом, сидящего на краю тротуара, и справил на него нужду. Возмущенный бразилец замахнулся на обидчика, но расправы не последовало. Более того, из соцсетей стало известно, что молодой человек на следующий день нашел этого молодого пса и забрал к себе домой.
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