По версии "Уралинформбюро".

1. Кандидат "Против всех"

В марте 2018 года в России пройдут президентские выборы. Выдвижение кандидатов уже началось. Одной из них стала телеведущая Ксения Собчак, призывающая голосовать за нее всех тех, кто хотел бы поставить галочку в ныне упраздненной графе "против всех" .

По словам Собчак, велика вероятность, что ее сын Платон, придя в будущем на выборы главы государства, рискует увидеть те же фамилии, что и его мать сейчас - Зюганов, Жириновский, Путин и Явлинский. Это, заявила журналистка, мотивировало ее на участие в выборах.

2. Битва титанов

Команды робототехников из США и Японии устроили первую в мире дуэль гигантских роботов, пилотируемых человеком.

3,5-метровый Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, и 4-метровый Kuratas от Suidobashi Heavy Industries сошлись не на жизнь, а на смерть.

В первом раунде оба бойца заглохли. По итогам второго вооруженный захватом-клешней и огромной бензопилой американец безоговорочно победил японца, стрелявшего фейерверками и жидкостью.

3. И победа не в радость

Игроки ФК "Урал" дружным строем отправились в исправительную колонию №2 Екатеринбурга... на дружеский матч. И хотя игра под небом "в клеточку" завершилась победой "шмелей", особой радости футболисты не испытали - досмотр, передвижение под конвоем да и сама колючая проволока вокруг стали для них огромным стрессом.

4. Танцуй, пока еще двое

Ждущая третьего ребенка герцогиня Кембриджская станцевала с ростовой куклой медвежонка Паддингтона на одноименном лондонском вокзале. Это был едва ли не первый выход в свет Кейт Миддлтон после тяжелого токсикоза, мучившего ее с начала беременности.

Герцогиня присоединилась к мужу и его брату - принцам Уильяму и Гарри - перед отправлением в путь поезда с детьми - подопечными благотворительных фондов.

Сейчас Кейт и Уильям воспитывают сына Джороджа Александра Луи и дочь Шарлотту Елизавету Диану.

5. "Приворожил"

В Рио-де-Жанейро бездомный щенок перепутал мужчину с пожарным гидрантом, сидящего на краю тротуара, и справил на него нужду. Возмущенный бразилец замахнулся на обидчика, но расправы не последовало. Более того, из соцсетей стало известно, что молодой человек на следующий день нашел этого молодого пса и забрал к себе домой.