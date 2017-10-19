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Педофилов ждет пожизненное заключениеСегодня в 18:15

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Если идеи Яровой претворят в жизнь.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила ввести пожизненное заключение для совершивших преступления сексуального характера в отношении детей младше 12 лет. С такой инициативой она выступила 19 октября на заседании рабочей группы по разработке "антипедофильских поправок" в законодательство, передает "Уралинформбюро".

Зампредседателя Госдумы призвала в целом ужесточить ответственность за преступления подобного рода. В частности, для развращавших подопечных педагогов и других лиц, работавших с детьми, может быть предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Ответственность предложено ввести и за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через Интернет, а также за распространение порнографических материалов среди детей.

В разрабатываемом законопроекте впервые предусмотрено наказание за укрывательство тяжких преступлений против половой неприкосновенности маленьких россиян.

Прозвучала и идея приостановить сроки давности по преступлениям в отношении детей для обеспечения неотвратимости наказания для злоумышленников.

Стоит отметить, что МВД РФ предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

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